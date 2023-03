Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Etzbach, Ortsteil Heckenhof (ots)

Am Montag, 27.03.2023, gegen 20.50 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Ford Fiesta die Rother Straße in Etzbach, Ortsteil Heckenhof, in Fahrtrichtung Bundesstraße (B) 62. An der Einmündung B 62 / Rother Straße beabsichtigte er, nach links, in Richtung Wissen einzubiegen. In diesem Moment warfen bislang unbekannte Täter einen Gegenstand, vermutlich einen Stein, gegen die Heckscheibe des Pkw. Diese wurde hierdurch komplett zerstört. Der Fahrer blieb unverletzt. Er konnte noch unmittelbar nach dem Ereignis Personen wahrnehmen, die von der, in unmittelbarer Nähe befindlichen Bushaltestelle weggelaufen sind. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise, insbesondere zu Personen, die sich zur Tatzeit an der dortigen Bushaltestelle aufgehalten haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell