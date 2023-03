POL-PDNR: Diebstahl einer Geldbörse aus Pkw

Linz am Rhein (ots) - Zwischen dem 25.03.2023 und dem 27.03.2023 kam es am Bahnhofsplatz in Linz zum Diebstahl von einem Kraftfahrzeugschutzhelm. Der schwarze Helm mit neongelben Streifen befand sich an einem dort abgestellten Roller. Ein bislang noch unbekannter Täter entwendete den Helm. Täterhinweise nimmt die Polizei Linz a.R. entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644-943-0 ...

