POL-PDNR: Diebstahl von Kraftfahrzeugschutzhelm

Asbach (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bisher unbekannte Täter in der Pfalzstraße in Asbach einen VW Transporter aufgebrochen. Die Täter entwendeten aus dem Firmenfahrzeug Werkzeug mit einem Wert im unteren 4-stelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

mehr