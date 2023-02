Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Terrasse eines Wohnhauses gerät in Brand - Ursache bisher unbekannt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Emmerstedter Straße

22.02.2023, 19.45 Uhr

Am Mittwochabend geriet die Terrasse eines Wohnhauses in der Emmerstedter Straße in Helmstedt aus unbekannter Ursache in Brand. Personen wurden nicht verletzt. An dem Gebäude entstand kein Sachschaden.

Am frühen Mittwochabend wurde die Feuerwehr in Helmstedt von einem Hinweisgeber verständigt, dass in der Emmerstedter Straße ein Haus brennen würde. Glücklicherweise bestätigte sich dies beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht. Dennoch stand eine hölzerne Terrassenüberdachung in Brand, die trotz der schnellen Löscharbeiten zum Teil erheblich beschädigt wurde.

Die näheren Umstände der Brandentstehung sind derzeit unbekannt. Die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell