Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Duo raubt Geldbeutel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Samstag (03.06.2023) in der Königstraße den Geldbeutel eines 25 Jahre alten Mann geraubt. Der 25-Jährige verlor in der Nacht sein Mobiltelefon und sprach aus diesem Grund gegen 03.00 Uhr mehrere Passanten am Schlossplatz an, ob sie sein Handy gefunden hätten. Die zwei ebenfalls angesprochenen Unbekannten gaben vor, sein Handy aufgefunden zu haben, die Übergabe solle jedoch in der Königstraße erfolgen. Der 25-Jährige folgte den beiden Männern bis zur Hausnummer 10 und setzte sich dort auf eine Treppe, wo ihm einer der Männer unvermittelt von hinten eine Flasche auf den Kopf schlug. Sie forderten seinen Geldbeutel, den er ihnen aushändigte. Das Duo flüchtete anschließend. Beide Täter waren etwa 180 Zentimeter groß, dunkelhäutig und hatten weiße Hosen an. Einer trug einen roten Pullover sowie einen weißen Hut, während sein Komplize mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Cap bekleidet war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell