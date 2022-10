POL-EU: Tierunterstand geriet in Brand

Weilerswist-Derkum (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen (6.39 Uhr) ist ein Mann (38) aus der Gemeinde Weilerswist von einer Lok erfasst und tödlich verletzt worden. Obwohl die Schranken am Bahnübergang in der Schleidener Straße bereits geschlossen waren, überquerte der Mann nach Zeugenaussagen die Gleise, um vermutlich noch den gegenüberliegenden Bahnsteig in Richtung Köln zu erreichen. Dabei ist er von einer Lok ...

