POL-S: Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 36 Jahre alter Radfahrer hat sich am Montag (05.06.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Waiblinger Straße schwere Verletzungen zugezogen. Der 47 Jahre alte Fahrer eines Betonmischers war gegen 17.30 Uhr in der Waiblinger Straße Richtung Fellbach unterwegs. An der Kreuzung Waiblinger Straße/Daimlerstraße bog er nach rechts in Richtung Mercedesstraße ab und erfasste dabei den Radfahrer, der ebenfalls in Richtung Fellbach unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams Stuttgart kümmerten sich um den unter Schock stehenden Lastwagenfahrer. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

