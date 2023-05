Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den am 24.05.2023, in der Zeit von 13.15 Uhr bis 14.00 Uhr, auf einem Verbrauchermarktparkplatz auf der Hansestraße in Coesfeld, geparkten schwarzen Opel und flüchtete. Hinweise konnte die 61-jährige Halterin aus Coesfeld bei der Anzeigenerstattung am 30.05.2023 nicht geben. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen ...

