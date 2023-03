Polizei Düren

POL-DN: Durch Sonne geblendet

Nideggen (ots)

Ein Leichtverletzter, sowie ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro - So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der Landesstraße 11 zwischen Nideggen und Berg, welcher sich am Dienstagmittag (28.03.2023) ereignete.

Gegen 11:00 Uhr befuhr ein 81-Jähriger aus Nideggen mit seinem Pkw die Landesstraße 11 aus Richtung Nideggen kommend in Fahrtrichtung Berg. Nach eigenen Angaben übersah er aufgrund der Sonne eine Arbeitsmaschine, welche von einem 19-Jährigen aus Kall geführt wurde und Mäharbeiten am Fahrbahnrand ausführte. Trotz des Versuches auszuweichen stieß der Nideggener mit seinem Pkw gegen das Heck des Unimogs. Der 19-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell