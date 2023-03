Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß auf der Kreuzung - zwei Personen leicht verletzt

Düren (ots)

Am Sonntagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Kölner Landstraße / B56n die Fahrerinnen der beiden beteiligten Pkw leicht verletzt. Die Unfallverursacherin war, so die Annahme der Polizei, bei Rot über die Ampel gefahren.

Am Sonntag (27.03.2023) gegen 21:25 Uhr befuhr eine 26-jährige Dürenerin die Kölner Landstraße in Richtung Merzenich. An der Kreuzung zur B56n hielt sie an, da die Ampel Rot zeigte. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün sprang, wollte sie ihre Fahrt geradeaus über die Kreuzung hinweg fortsetzen. Auf der Kreuzung nahm sie einen von links aus Richtung Jülich kommenden Wagen wahr. Dessen 41 Jahre alte Fahrerin aus Kreuzau hatte, so sagten es mehrere Zeugen später aus, das für sie geltende Rot an der Ampel missachtet und wollte ihrerseits die Kreuzung geradeaus in Richtung Stockheim queren. Die beiden Autos kollidierten auf der Kreuzung, beide Fahrerinnen verletzten sich leicht und mussten mit Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Den entstandenen Sachschaden schätzen die eingesetzten Beamten auf circa 10.600 Euro

