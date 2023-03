Polizei Düren

POL-DN: Zeugenaufruf nach Raub auf Bäckerei Mariaweiler

Düren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich im Dürener Stadtteil Mariaweiler an einem Verbrauchermarkt ein Raub zum Nachteil einer Bäckereifiliale. Die Polizei bittet um Mitteilungen über verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen an den Polizeiruf 110.

Kurz nach 05:00 Uhr wurde die Polizei über Notruf zur Filiale des geschädigten Bäckereiunternehmens in die Straße "An Gut Nazareth" gerufen. Ein Beschäftigter war unmittelbar zuvor von zwei Tätern überfallen worden; diese waren mit einer eher bescheidenen Bargeldsumme inzwischen geflüchtet.

Wie der Angestellte den aufnehmenden Beamten mitteilte, war er unmittelbar nach dem Aufschließen einer Zugangstür von zwei hinter ihm in das Geschäft stürmenden Männern überrascht worden. Diese hätten ihn unter Vorhalt eines Messers und mit Faustschlägen zur Herausgabe von Bargeld nötigen wollen. Schließlich hätten die beiden mit Tüchern maskierten Täter den kleineren Geldbetrag aus der Kasse entnommen und seien zu Fuß davon gerannt.

Es soll sich dabei um die selben Männer handeln, mit denen er etwa 20 Minuten zuvor, auf der Rurbrücke in der Rheinstraße zwischen Birkesdorf und Mariaweiler, bereits unangenehm zusammen getroffen war. Gegen 04:40 Uhr, so der Bäckereibeschäftigte, sei er nämlich auf dem Fußweg zur Arbeit dort von den Tätern bereits unter Androhung von Schlägen zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert worden; diese hätten sich dann aber zunächst mit ein paar Zigaretten zufrieden gegeben. Die Polizei war nicht informiert worden.

Für den durch die Täter beim zweiten Angriff erkennbar malträtierten Geschädigten veranlasste der hinzugerufene Rettungsdienst eine ambulante Versorgung.

Die Polizei hatte unmittelbar nach Bekanntwerden der Taten eine Fahndung veranlasst. Bislang liegen mit der Beschreibung der zwei Tatverdächtigen als "dunkel gekleidete Männer mit eventuellem ausländischem Akzent" nur grobe Fahndungsansätze vor. Die Auswertung einer intensiven Spurensuche und Spurensicherung dauert derzeit an.

Insofern fragt die Polizei: Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag, insbesondere in der Zeit zwischen etwa 04:00 Uhr und bis nach 05:00 Uhr, in Birkesdorf oder Mariaweiler zwei Personen oder zugehörige Fahrzeuge gesehen, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten? Dabei wird fokussiert auch nach Zeugen für das erste Zusammentreffen des Geschädigten mit den Tätern auf der Rurbrücke (Rheinstraße) gefragt.

Sachdienliche Hinweise nimmt am Wochenende die Leitstelle beim Polizeiruf 110 oder 02421/949-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell