Polizei Düren

POL-DN: Vorsicht Stumböen - Kradfahrer gestürzt!

Düren (ots)

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Sturmböen. Das kann durchaus mit unmittelbaren Folgen auch für Verkehrsteilnehmer einhergehen, wie der Fahrer eines Motorrollers am Samstagmorgen schmerzlich erfahren musste.

Gegen 09:30 Uhr war der 59 Jahre alte Dürener mit seinem dreirädrigen Kraftrad (Dreiradroller) auf der Kreisstraße 2 von Düren in Fahrtrichtung Stadtteil Arnoldsweiler unterwegs. Beim Durchfahren einer Kurve wurde seine Maschine von einer heftigen Windböe seitlich gepackt, so dass er nach rechts von der Fahrbahn geriet. Der Versuch, noch reaktionsschnell durch Gegenlenken einen Sturz zu verhindern, gelang dem Mann nicht mehr. Es kam zum Alleinunfall. Der Rettungsdienst transportierte den 59-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sein havariertes Gefährt musste mit höherem Sachschaden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geholt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell