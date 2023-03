Polizei Düren

POL-DN: Windböenunfall: Rollerfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Niederzier (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 72-jähriger aus dem Stadtgebiet Jülich mit seinem Motorroller die Bundesstraße 56 von Düren kommend in Fahrtrichtung Jülich. Gegen 16:40 Uhr kam er in Höhe der Ortslage Selhausen ersten Ermittlungen zufolge aufgrund einer Windböe nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und kollidierte auf dem Grünstreifen mit einem Leitpfosten. Hierdurch zog er sich schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst zur stationären ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der leicht beschädigte Motorroller wurde zur Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell