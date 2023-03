Polizei Düren

POL-DN: Auf nasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen

Titz (ots)

Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 32 Jahre alter Autofahrer aus Dortmund mit seinem 60 Jahre alten Beifahrer aus Hagen die L019, aus Richtung BAB 44 Anschlussstelle Jackerath kommend, in Richtung Holzweiler. Auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahrzeugführer in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L019 gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell