Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kamen am Tag

Jülich (ots)

Am Samstag (25.03.2023) versuchten bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Jülich einzudringen. Aufmerksame Zeugen konnten dies verhindern.

Als die 74-Jährige Hauseigentümerin gegen 12:37 Uhr nach kurzer Abwesenheit nach Hause zurückkehrte, wurde sie von den Zeugen auf zwei Personen angesprochen, die sich in ihrem Garten befanden und versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln. Als die Seniorin in den Garten begab, rannten eine weibliche und eine männliche Person über die Rochusstraße in Richtung "An der Vogelstange" weg. Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- weiblich - ca. 16 bis 18 Jahre alt - ca. 160 cm groß - lange, zu einem Zopf gebundene schwarze Haare - schmale Statur - dunkle Hose - beige / braune Winterjacke - dunkelblauer oder schwarzer Rucksack

2. Person

- männlich - ca. 170 cm bis 175 cm groß - schmale Statur - dunkler, kurzer Bart - schwarze Jacke - schwarze Hose mit weißen streifen - schwarze Mütze - heller Rucksack

Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Personen, auf die die Beschreibung zutraf, im näheren Umfeld angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

