Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörsendiebstahl

Suhl (ots)

Am 25.03.2023 kam es in einem Verbrauchermarkt in der Mauerstraße in Suhl zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Diese wurde der 71-jährigen Geschädigten aus dem für einen Moment unbeaufsichtigten Einkaufswagen durch unbekannte Täter entwendet.

