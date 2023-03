LPI-SHL: Vorfahrtsunfall

Zella-Mehlis (ots) - Am 25.03.2023 parkte eine 22-Jährige ihren schwarzen Pkw Nissan an einem Einkaufszentrum in der Zella-Mehliser Industriestraße. Zwischen 15.00 und 16.15 Uhr beschädigt ein bisher unbekanntes Fahrzeug diesen Pkw und der Fahrzeugführer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entstand hierbei ein Schaden von ca. 250 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

