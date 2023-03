POL-DN: Polizeieinsatz an Schule

Jülich (ots) - Am Samstag (25.03.2023) versuchten bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Jülich einzudringen. Aufmerksame Zeugen konnten dies verhindern. Als die 74-Jährige Hauseigentümerin gegen 12:37 Uhr nach kurzer Abwesenheit nach Hause zurückkehrte, wurde sie von den Zeugen auf zwei Personen angesprochen, die sich in ihrem Garten befanden und versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln. Als die Seniorin in den Garten begab, rannten eine weibliche und eine ...

mehr