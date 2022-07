POL-NOM: Heuballenpresse geriet in Brand

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Einer Funkstreife fiel am Sonntag, 24.07.2022, gegen 23.40 Uhr im Kohnser Weg ein Kleinkraftrad auf, dass recht zügig unterwegs war. Schließlich wurde die 17 Jahre alte Fahrerin aus Einbeck in der Straße Am Schwimmbad angehalten und kontrolliert. Sie händigte den Beamtinnen die Fahrzeugpapiere und eine Mofaprüfbescheinigung sowie eine Bescheinigung darüber, dass das Fahrzeug als Mofa ...

