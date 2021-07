Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210727 - 0899 Frankfurt-Gutleutviertel: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Montag, den 26. Juli 2021, kam es bei einem Verkehrsunfall in der Gutleutstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw, bei dem ein 27 Jahre alter Mann schwer und ein 63 Jahre alter Mann leicht verletzt wurden. Ein 63-jähriger Mann befuhr gegen 23:10 Uhr mit seinem Pkw die Gutleutstraße, aus Richtung Hafenstraße kommend, in Fahrtrichtung Camberger Brücke. Zu diesem Zeitpunkt wollte der 63-Jährige in Höhe der Heilbronner Straße wenden und scherte nach links aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es folglich zu einem Überholmanöver eines 27-jährigen Motorradfahrers, der in gleicher Richtung unterwegs war. Dieser prallte mit seiner Yamaha mit dem wendenden 63-Jährigen und dessen Pkw zusammen und kam zu Fall. Das Motorrad schlitterte noch in einen geparkten Pkw. Der 27-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle erfolgte eine mehrstündige Verkehrsumleitung. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an. Ein Unfallsachverständiger wurde eingeschaltet.

