Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210726 - 0897 Frankfurt-Nordend: Snackautomat im Visier

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Vormittag (25.07.2021) hatten es zwei Männer auf einen Snackautomaten abgesehen. Dank eines Zeugen konnte die Frankfurter Polizei noch an Ort und Stelle zwei Tatverdächtige festnehmen.

Gegen 10.10 Uhr machten sich zwei Männer an der U-Bahn-Haltestelle "Miquel-/Adickesallee" an dem U-Bahn-Gleis in Fahrtrichtung Innenstadt an einem Snackautomaten zu schaffen. Die beiden hatten es jedoch nicht auf den kulinarischen Inhalt des Automaten abgesehen: Mit einer Rohrzange hebelten sie das Kleingeldfach des Gerätes auf. Noch bevor sie das Bargeld entnehmen konnten, klickten für die 35- und 45-jährigen Männer die Handschellen. Die alarmierte Polizei stellte zudem das Tatwerkzeug, die Rohrzange sowie einen Hammer, sicher.

Die beiden mutmaßlichen Täter wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

