POL-S: Radfahrerin gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Eine 68 Jahre alte Frau hat sich am vergangenen Freitag (02.06.2023) bei einem Sturz in der Straße Am Stadtpark schwere Verletzungen zugezogen. Die 68-Jährige war gegen 10.15 Uhr in der Straße Am Stadtpark Richtung Waldäckerstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 50 kamen ihr mehrere Autos entgegen. Ein Autofahrer fuhr dabei so nah an ihr vorbei und schrie aus dem Fahrzeug, dass sich die Radfahrerin erschrak und stürzte. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die 68-Jährige erstattete erst einige Tage später Anzeige bei der Polizei. Das unbekannte Fahrzeug konnte die Frau nicht beschreiben. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 45 bis 50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Zeugen, insbesondere ein unbekannter Motorradfahrer, der Erste Hilfe leistete, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

