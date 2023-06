Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter unter Stadtbahn geraten

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Unfall zwischen einer Stadtbahn der Linie U12 und einer 19 Jahre alten E-Scooter-Fahrerin ist am Mittwoch (07.06.2023) die Fahrerin leicht verletzt worden. Die 19-Jährige war gegen 12.00 Uhr in der Nordbahnhofstraße Richtung Hauptbahnhof, offenbar entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, auf einem Radweg unterwegs. Die Stadtbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war, touchierte die E-Scooter-Fahrerin auf Höhe der Friedhofstraße, in Folge dessen die junge Frau zu Fall kam. Der Schaden am E-Scooter, der unter die Bahn geriet, wird auf 200 Euro geschätzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte vorsorglich in ein Krankenhaus. Fahrgäste in der Bahn wurden nicht verletzt. An der Bahn entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell