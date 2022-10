Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Imsum

Cuxhaven (ots)

Geestland/Imsum. Bereits am 10.10.2022 in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:10 Uhr gelangte ein bislang unbekannte Täter durch Durchgreifen durch ein gekipptes Fenster in ein Wohnhaus in der Wurster Landstraße. Der Täter gelangte so in alle Räumlichkeiten des Hauses und verließ dieses unter Mitnahme von u.a. Schmuck und Parfum. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt.

Am 13.10.2022 in der Zeit von 20:30 Uhr bis 20:45 Uhr erklomm ein bislang unbekannter Täter den im rückwärtigen Grundstücksbereich eines Einfamilienhauses in der Danziger Straße liegenden Wintergarten und schlug mittels mitgebrachtem Stein ein Fenster im Obergeschoss ein. Im Haus wurden Schmuck, Brillen, Kamerazubehör und Mobiltelefone entwendet. Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

