POL-H: Alleinbeteiligt gestürzter Rennradfahrer nahe Holtensen im Krankenhaus verstorben

Hannover (ots)

Drei Tage nach einem Rennradunfall ist ein 45-Jähriger am Donnerstag, 13.04.2023, seinen Verletzungen erlegen. Am Montag, 10.04.2023, hatte sich der Mann bei einem Sturz nahe Holtensen lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann war mit weiteren Radfahrern auf einem neben der Bundesstraße (B) 217 verlaufenden Weg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam.

Nach Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der 45-Jährige am Montag gegen 17:15 Uhr zusammen mit vier weiteren Radfahrern aus Richtung Steinkrug kommend einen Weg neben der B 217 in Richtung Holtensen. Rund einen Kilometer vor dem Ortseingang kam der Mann auf abschüssiger Strecke aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Rennrad zu Fall. Beim Aufprall auf den Boden erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus, in welchem er am 13.04.2023 seinen Verletzungen erlag. /ram, aw, ds

