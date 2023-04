Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsbeeinträchtigungen am kommenden Sonntag aufgrund der Eröffnung der Hannover Messe erwartet

Hannover (ots)

Aufgrund der Eröffnungsfeier der Hannover Messe müssen sich Verkehrsteilnehmende am Sonntag, 16.04.2023, auf Verkehrseinschränkungen im Bereich Hannover-Zoo und Hannover-Bult einstellen. Die Polizei rät, von aufschiebbaren Fahrten mit dem eigenen Auto abzusehen oder auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.

Grund für die Beeinträchtigungen ist die jährlich im Hannover Congress Centrum stattfindende Eröffnungsfeier anlässlich der Hannover Messe. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr kann es am 16.04.2023 im Bereich rund um die Veranstaltungsörtlichkeit zu Verkehrseinschränkungen kommen. Unter anderem werden an folgenden Stellen Straßensperren eingerichtet:

- Fritz-Behrens-Allee / Adenauerallee

- Hans-Böckler-Allee / Clausewitzstraße

- Zeppelinstraße / Theodor-Heuss-Platz

- Schackstraße / Lüerstraße

Der Stadtbahn- und Busbetrieb wird von den Straßensperrungen gegen 17:30 und 19:30 Uhr nur wenige Minuten betroffen sein. Die Polizei empfiehlt, den oben genannten Bereich zu meiden, großräumig zu umfahren oder auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. /aw, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell