POL-DH: --- Bassum, Pkw gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Diepholz (ots) - PK Syke Twistringen - Sachbeschädigung an Garage Am Samstag zwischen 04:45 Uhr und 05:00 Uhr kommt es in der Südstraße in Twistringen zu einer Sachbeschädigung. In dem Zeitraum wurde eine Nebeneingangstür einer Garage durch einen Unbekannten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei in Twistringen unter der Telefonnummer 04243 - 970570 ...

