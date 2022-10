Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressmeldung der PI Diepholz vom 16.10.2022

Diepholz (ots)

PK Syke

Twistringen - Sachbeschädigung an Garage

Am Samstag zwischen 04:45 Uhr und 05:00 Uhr kommt es in der Südstraße in Twistringen zu einer Sachbeschädigung. In dem Zeitraum wurde eine Nebeneingangstür einer Garage durch einen Unbekannten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei in Twistringen unter der Telefonnummer 04243 - 970570 zu informieren.

Schwarme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 15.10.2022 gegen 21:25 Uhr ist es in Schwarme auf der K144 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Asendorfer befuhr mit seinem Pkw die K 144 in Richtung Bruchhausen-Vilsen, in einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und durchdringt einen Weidezaun. Anschließend überschlägt der Pkw sich mehrmals. Hierdurch wurde der 21-jährige leicht verletzt. Am Pkw sowie am Weidezaun entstand ein Gesamtschaden von ca. 2400 Euro.

PK Weyhe

Wohnungseinbruch in Weyhe

Am Samstag, den 15.10.2022, drang mindestens ein unbekannter Täter in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr in ein Wohnhaus im Kalberkamp in Weyhe ein und entwendete u.a. Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter 0421-80660 entgegen.

Darüber hinaus ist es ebenfalls am Samstag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Straße Am Angelser Feld in Weyhe zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem Einfamilienhaus gekommen. Auch hier nimmt die Polizei Weyhe Hinweise unter der o.g. Telefonnummer entgegen.

