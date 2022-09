Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Zeuge gesucht

Gernsbach (ots)

Zu einem handfesten Streit kam es am Mittwochmorgen in der Gottlieb-Klumpp-Straße auf einem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt. Hierbei soll ein 44-Jähriger gegen 8:30 Uhr auf eine 42-Jährige, die in einem Auto saß, eingeschlagen haben. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau einen Passanten, der den Angreifer lautstark zur Räson gebracht haben soll. Dieser Mann, wie auch mögliche andere Zeugen des Vorfalls, werden unter der Rufnummer: 07225 9887-0, um Kontaktaufnahme gebeten.

