POL-HI: Pressemeldungen des PK Elze für den Zeitraum 19.08.2022 - 21.08.2022

Diebstahl von Brennholz - Zeugenaufruf

Am Samstag (20.08.2022) kam es in der Tatzeit zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr in 31008 Elze OT Mehle zu einem Diebstahl von Brennholz. Bislang unbekannte Täter haben Brennholz im Wert von ca. 50 Euro von einem Parkplatz an der Alten Poststraße entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsüberwachung:

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitag, den 19.08.2022, wurde gegen 11:30 Uhr der 39-jährige Fahrer eines Peugeot an der Bundesstraße 3 bei Elze kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 19.08.2022, gegen 23:30 Uhr fiel Beamten des Polizeikommissariats Elze ein 44-jähriger Fahrradfahrer in der Steintorstraße in 31028 Gronau (Leine) auf. Dieser fuhr derart starke Schlangenlinien, so dass er vor den Augen der Beamten stürzte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Strafverfahren, wegen Trunkenheit im Verkehr, wurde gegen ihn eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 20.08.2022, um 01:28 Uhr wurde in der Alten Dorfstraße in 31028 Gronau (Leine) OT Wallenstedt der 20-jährige Fahrer eines Opel kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 0,22 Promille. Da der Fahrer jedoch unter 21 Jahren alt ist, unterliegt er der Null-Promille-Grenze. Gegen ihn wurden daher entsprechende Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein weiteres Strafverfahren gegen die Fahrzeughalterin eingeleitet, da diese die Fahrt als Beifahrerin zugelassen hat.

