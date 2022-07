Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (922) Polizeieinsatz an Unterfarrnbacher Schule

Fürth (ots)

Am Freitagvormittag (29.07.2022) kam es zu einem Polizeieinsatz an einer Grundschule in Unterfarrnbach. Die Polizei nahm eine verdächtige Person in Gewahrsam.

Gegen 11:10 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei ein Notruf ein, wonach sich in der Grundschule im Ligusterweg eine verdächtige Person aufhalten soll. Der Mann soll zudem eine Waffe am Gürtel tragen. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Fürth betraten umgehend das Schulgebäude und nahmen den Verdächtigen vorläufig fest.

Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass es sich bei dem 17-Jährigen um einen Angehörigen einer Schülerin handelte, der diese lediglich abholen wollte. Bei der Waffe handelte es sich um eine Softair-Pistole. Die Beamten der Polizeiinspektion Fürth prüfen nun, ob sich der Jugendliche für sein Verhalten strafrechtlich verantworten muss.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Beamte der Polizei sowie Angehörige der Schulleitung betreuten anwesende Schüler und Eltern und klärten sie über den Polizeieinsatz auf.

Erstellt durch: Marc Siegl

