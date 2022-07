POL-MFR: (920) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 01.08.2022 - Verkehrslagemeldung

Erlangen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (25./26.07.2022) brach ein unbekannter Täter in einen Imbiss im Erlanger Stadtteil Bruck ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Hinweise. Der Unbekannte drang in der Zeit zwischen 20:00 Uhr (Mo) und 09:30 Uhr (Di) in den Imbiss in der Äußeren Tennenloher Straße ein. Aus dem Innenraum der Imbissbude entwendete er anschließend Bargeld und mehrere ...

mehr