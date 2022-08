Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: LKW fährt gegen Sonnenschirm und flüchtet

Mühlhausen (ots)

Ca. 4800 Euro Schaden hinterließ ein bislang unbekannter Lkw Fahrer am Dienstag, auf der Stätte. Er war dort gegen 18.45 Uhr in Richtung Burgstraße unterwegs, als er am Sonnenschirm einer Bar hängen blieb. Anstatt anzuhalten, setzte er seine Fahrt fort. Als er am Sperrpfosten nicht weiterkam, wies ihn ein Zeuge auf den massiv beschädigten Schirm hin. Der Fahrer schaute sich wohl noch den Schaden an, setzte seine Fahrt aber fort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell