POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart - Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Donnerstag (08.06.2023) im Akademiegarten als Exhibitionist in Erscheinung getreten. Der Unbekannte onanierte mit heruntergelassener Hose und suchte hierbei Blickkontakt zu drei Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren, die sich in einem Pkw befanden. Als eine der Geschädigten die Polizei anrief, flüchtete der Täter. Täterbeschreibung: 20 - 30 Jahre alt, 175 cm groß, dunkler Teint, schwarze kurze Haare, bekleidet mit weißem Hemd, weißer Hose und schwarzem Gürtel. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

