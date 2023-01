POL-EL: Papenburg - Auto landet im Kanal

Papenburg (ots) - Am gestrigen Dienstag ist es in der Zeit zwischen 19:27 Uhr und 19:47 Uhr in Papenburg zu einem Einbruch in einen PKW gekommen. Bislang unbekannte Täter begaben sich zu einem an der Friesenstraße geparkten roten Chevrolet Spark, schlugen die Scheibe ein und entwendeten eine Tasche aus dem Innenraum. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

