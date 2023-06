Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hochwertige Räder und Teile von Pkw entwendet

Stuttgart - Obertürkheim (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (08.06.2023) wurden im Zeitraum von 20.00 bis 06.45 Uhr an einem Pkw Audi S7 Kfz-Teile abgebaut und entwendet. Die unbekannten Täter hatten den auf einem Parkplatz an der Hafenbahnstraße abgestellten Pkw auf unbekannte Weise angehoben und auf zwei Holzklötzen abgestellt. Dann montierten sie sowohl die beiden Vorderräder sowie die Keramik-Bremsscheiben ab und entwendeten diese. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 in Verbindung zu setzen.

