Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu folgenden Anzeigen wegen Einbrüchen in Wuppertal, Remscheid und Solingen. Wuppertal - Zwischen dem 25.11.2022 (14:00 Uhr) und dem 27.11.2022 (16:33 Uhr) gelangten unbekannte Täter durch das Aufbrechen einer Tür in ein Geschäft in der Baumeisterstraße. Sie entwendeten einen Kaffeevollautomaten und eine Bohrmaschine. Unbekannte versuchten vergeblich am 27.11.2022, zwischen 18:30 Uhr und 21:15 Uhr, in eine Wohnung an der Düsseldorfer Straße einzudringen. Remscheid - Am 26.11.2022, zwischen 13:00 Uhr und 23:30 Uhr, hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Hauses in der Stursberger Straße auf. Es wurden Goldschmuck und Armbanduhren entwendet. Im Zeitraum vom 24.11.2022 (17:30 Uhr) bis zum 27.11.2022 (12:00 Uhr) verschafften sich in der David-Dominicus-Straße Einbrecher Einlass in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Solingen - Zwischen 16:30 Uhr und 18:45 Uhr verschafften sich Einbrecher am 27.11.2022 durch Aufhebeln eines Fensters Eintritt in ein Einfamilienhaus am Erikaweg. Sie stahlen Goldschmuck. Ein unbekannter Täter versuchte am 25.11.2022, von 09:45 Uhr bis 10:45 Uhr, in ein Haus an der Nußbaumstraße einzudringen. Er wurde bei der Tatausführung durch die Hauseigentümerin gestört und flüchtete unerkannt. Der Täter trug einen schwarzen Parka mit beige-braunem Fell. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell