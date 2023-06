Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller und Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Süd (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (06.06.2023) oder am Mittwoch (07.06.2023) einen Roller an der Heusteigstraße und ein Dreirad-Motorrad an der Hackstraße gestohlen. An der Heusteigstraße stahlen die Diebe zwischen 17.30 Uhr und 08.15 Uhr den weißen Roller der Marke Vespa mit dem Versicherungskennzeichen 107 VAO. An der Hackstraße stahlen die Täter am Mittwoch zwischen 17.00 Uhr und 23.00 Uhr das dreirädrige Motorrad der Marke Piaggo, das zuletzt auf Höhe der Hausnummer 84 abgestellt wurde. Zeugen des Diebstahls an der Heusteigstraße werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen. Im Fall der Hackstraße werden Zeugen gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

