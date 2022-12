Polizei Dortmund

POL-DO: Erst eine Versammlung, dann ein Schwerpunkteinsatz in der Dortmunder Nordstadt

Dortmund (ots)

Am heutigen Tag (15. Dezember) betreuten Polizeibeamte zunächst eine friedliche Versammlung am Nordmarkt und begaben sich von dort in Kontrollen im Dietrich-Keuning-Park sowie am Busbahnhof. Mit Erfolg, wie sich rausstellte.

Nachdem die Versammlung in der Zeit von 11 bis 13 Uhr abgehalten wurde, entschlossen sich die Beamten den Dietrich-Keuning-Park aufzusuchen. Es dauerte nicht lange, bis zur ersten Feststellung. Die Beobachtung eines Verkaufs von Betäubungsmitteln. Die Einsatzkräfte griffen schnell ein und konnten den Käufer (36 Jahre) sowie den Verkäufer (20 Jahre) stellen. Es folgte die Sicherstellung des Betäubungsmittels und die Einleitung der entsprechenden Strafverfahren gegen die beiden polizeibekannten Dortmunder.

Bei zwei weiteren Personenkontrollen kam es erneut zum Fund von Rauschmitteln bei einem 22-Jährigen und einem 23-Jährigen aus Dortmund. Auch hier stellten die Polizisten die verbotenen Substanzen sicher und leiteten Strafverfahren ein. Beide Männer sind der Polizei bereits bekannt, der 23-Jährige kam erst vor drei Wochen aus einer Justizvollzugsanstalt.

Den Beamten blieb wenig Zeit, zu verschnaufen. Zivilpolizisten beobachteten am Nordausgang des Hauptbahnhofs einen Fahrraddieb auf frischer Tat und nahmen ihn fest. Zufälligerweise wurde auch der 33-jährige Fahrraddieb erst vor zwei Wochen aus der Haft entlassen. Da er zudem nicht über einen festen Wohnsitz verfügt, brachten ihn die Beamten zunächst in das Polizeigewahrsam. Dort bleibt er, bis im Laufe des morgigen Tages über den weiteren Verbleib entschieden wurde.

Insgesamt dauerten all diese Einsätze nur knapp 2,5 Stunden, das zeigt, wie effektiv die Polizei Dortmund bei ihren Schwerpunkteinsätzen agiert und wie wichtige die kontinuierliche Kontrolle ist.

