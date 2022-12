Polizei Dortmund

POL-DO: Pkw überschlägt sich auf der Ruhrallee - eine leichtverletzte Person

Dortmund (ots)

Am Mittwochmorgen (14. Dezember) überschlug sich auf der Ruhrallee in Höhe der Kreuzung Eintrachtstraße ein Pkw. Die Fahrerin, eine 63-jährige Dortmunderin, wurde dabei leicht verletzt.

Um ca. 10:15 Uhr befuhr die 63-Jährige mit ihrem Kleinwagen die Ruhrallee in südlicher Fahrtrichtung. Etwa in Höhe der Kreuzung Eintrachtstraße kam die Dortmunderin aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen und überschlug sich in Folge der Kollision. Glücklicherweise wurde die Dortmunderin dabei nur leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ruhrallee in Fahrtrichtung Süden zeitweise gesperrt werden.

