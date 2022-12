Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung an der Schleswiger Straße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1369

Bei einer Auseinandersetzung an der Schleswiger Straße am Dienstagnachmittag (13. Dezember) sind zwei Männer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Den ersten Zeugenangaben zufolge waren die beiden Dortmunder (36 und 46) etwa in Höhe der Hausnummer 25 mit einem Mann in Streit geraten, als mehrere weitere Männer hinzu kamen. Diese kamen offenbar teils aus umliegenden Häusern heraus und griffen die beiden Dortmunder an. Bei der Auseinandersetzungen sollen auch Hieb- und Stichwaffen zum Einsatz gekommen sein.

Der 36-Jährige und der 46-Jährige wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Mindestens einer der anderen Männer soll ebenfalls eine Kopfplatzwunde erlitten haben. Alle Angreifer flüchteten jedoch, bevor die Beamten eintrafen. Sie sollen sich unter anderem mit einem BMW mit polnischem Kennzeichen in unbekannte Richtung entfernt haben.

Der Mann, mit dem die Dortmunder zuerst in Streit geraten waren, wird wie folgt beschrieben: ca. 25 bis 30 Jahre alt, bekleidet u.a. mit einer blauen Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu den Angreifern und/oder dem Fahrzeug geben können. Bitte melden Sie sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

