Polizei Dortmund

POL-DO: Mutig sein und hinsehen: Der Leitende Polizeidirektor Ralf Ziegler ehrte 10 Menschen für couragiertes Handeln.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1367

Der stellvertretende Polizeipräsident, der Leitende Polizeidirektor Ralf Ziegler, ehrte am 13. Dezember zehn Menschen, die durch ihr überaus mutiges und couragiertes Handeln anderen Menschen in Notsituationen zur Hilfe geeilt sind.

In der Polizeiausstellung 110 in der Markgrafenstraße kommen am frühen Abend des 13. Dezember rund 30 geladene Gäste zusammen. Unter Ihnen zwei Kinder aus Lünen, zwei erwachsene Gäste aus Lünen und sechs erwachsene Gäste aus Dortmund. Sie alle haben etwas gemeinsam: Sie waren mutig, haben hingesehen und anderen Menschen in einer Notsituation geholfen. Sie haben Zivilcourage gezeigt. Der stellvertretende Polizeipräsident Ralf Ziegler drückte diesen Menschen seine Hochachtung aus: "Sie alle sind Helden des Alltags, weil sie nicht zögerten, um Menschen in Not zu helfen oder dazu beitrugen, Straftaten zu verhindern und aufzuklären. Sie haben alle schnell und besonnen gehandelt und das erkennen wir an. Dafür darf ich ihnen im Namen unseres Polizeipräsidenten Gregor Lange und stellvertretend für die ganze Polizei herzlich danken." Polizeipräsident Gregor Lange, der die jährlich stattfindenden Ehrungen sonst persönlich vornimmt, wurde krankheitsbedingt vertreten.

Im Mittelpunkt des Abends standen sechs beeindruckende Geschichten:

Geehrte wurde ein 50-jähriger Dortmunder, der am 10. September 2022 gleich mehrere Tatverdächtige bei einem Einbruch beobachtete. Der Dortmunder verständige die Polizei, verfolgte die Täter und gab dabei ständig den Standort der Bande durch. Durch das umsichtige Handeln konnte eine für Wohnungseinbrüche bekannte und überörtlich agierende Täterbande festgenommen werden.

Ebenfalls geehrt wurden zwei Dortmunder im Alter von 22 und 53 Jahren, die einer Tankstellenmitarbeiterin bei einem räuberischen Diebstahl zur Hilfe eilten. Am 21. Juni 2022 bemerkten die beiden Dortmunder den Diebstahl in einer Tankstelle, verfolgten den Täter und hielten diesen trotz heftiger körperlicher Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ein weiterer Dieb scheiterte an dem Engagement von gleich zwei minderjährige Jungen (10 und 12 Jahre) aus Lünen, die ebenfalls geehrt wurden. Diese beobachteten am 8. April 2022 einen Diebstahl, verfolgten den Täter und informierten die Polizei. Durch die gute Täterbeschreibung und Hinweise der Kinder konnte der Täter wenig später festgenommen werden.

Weil sie entschlossen bei einer Schlägerei einschritten und einem schwerverletzten und bewusstlosen Opfer Erste Hilfe leisteten, konnte am 11. Dezember 2022 schlimmeres verhindert werden. Geehrt wurden hierfür ein 61-jähriger Mann aus Unna, sowie zwei 17-jährige Dortmunder.

Am 7. Januar 2022 versuchte sich ein Mann das Leben zu nehmen, indem er sich von einer Brücke stürzen wollte. Geehrt wurde eine 43-jährige Frau aus Unna, die den Mann von seinem Suizid abhielt und die Polizei verständigte.

Einer Taschendiebin wurde am 19. Dezember 2022 das Handwerk gelegt. Geehrt wurde hierfür 43-jährige Dortmunderin, die den Taschendiebstahl beobachtete, die Täterin darin hindern konnte und der Polizei übergab.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell