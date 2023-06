POL-DA: Darmstadt: Wiederholt Leergut aus Thailändischen Restaurant stibitzt

Babenhausen (ots) - Am Dienstag (6.6), zwischen 5.30 und 10 Uhr, haben sich Kriminelle in der Straße 'Erlochweg' an einem schwarzen BMW zu schaffen gemacht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter die Scheibe ein und bauten das Lenkrad sowie den Airbag aus. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Dieben machen können, ...

