POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Auffahrunfall auf der A8: Zwei verletzte Personen

Pforzheim (ots) - Unbekannte Täter gingen am frühen Montagmorgen einen kompletten Zigarettenautomaten gewaltsam an. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befestigte die Täterschaft, gegen 02:45 Uhr, ein Seil an dem in der Straße "Am Rothsberg" befindlichen Zigarettenautomaten und versuchte diesen in der Folge mittels eines Fahrzeuges aus der Verankerung zu reisen. ...

mehr