Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zeugen nach Taschenraub gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein 21-Jähriger aus Haltern am See kam am Montagabend zur Polizeiwache und meldete einen Taschenraub, der bereits am Samstagabend passiert war. Demnach wurde dem junge Mann zwischen 21 und 23 Uhr auf einem Festival-Gelände an der Hullerner Straße die Schultertasche entrissen. Eine Täterbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Auch deshalb sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu der angezeigten Tat geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

