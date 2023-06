POL-RE: Bewaffneter Raubüberfall auf Westfalen-Tankstelle in Dorsten, Gahlener Str. 105, 27.06.2023, 01:05 Uhr

Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen: Ein 44-Jähriger aus Haltern am See ist am Sonntag gegen 02:00 Uhr in einem Krankenhaus mutmaßlich an den Folgen von Stichverletzungen verstorben. Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, wurde über ...

mehr