Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Ein 44-Jähriger aus Haltern am See ist am Sonntag gegen 02:00 Uhr in einem Krankenhaus mutmaßlich an den Folgen von Stichverletzungen verstorben.

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, wurde über den Notruf ein verletzter Mann mit Stichverletzungen in einer Unterkunft der Stadt gemeldet. Die Unterkunft wird von der Stadt auch für die Unterbringung von obdachlosen Menschen genutzt.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus transportiert. Hier verstarb er noch in der Nacht.

Eine Zeugin meldete sich im weiteren Verlauf bei der Polizei und machte Angaben zu einem Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen 41-Jährigen aus Haltern am See. Er konnte an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde am heutigen Montag (26.06.2023) dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, nach ersten Erkenntnissen kannten sich die beiden Männer. Für die Ermittlungen wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Für die Staatsanwaltschaft Essen: Staatsanwältin Haering

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Kriminalhauptkommissarin Busan

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell