POL-FR: Breisgau-Hochschwarzwald Tödlicher Verkehrsunfall auf der B317/B500 in Titisse-Neustadt

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Titisee-Neustadt, B317

Am Samstagnachmittag, 29.04.2023, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich auf der B317 zwischen Titisee und Feldberg-Bärental ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein bergwärts fahrender 39-jähriger Motorradfahrer in einer langgezogenen Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit der Schutzplanke und stürzte. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die B317 musste über mehrere Stunden gesperrt werden.

Unter anderem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR

