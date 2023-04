Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg sowie Landkreis Lörrach: Diebstähle aus Pkw - Polizei bittet um Mithilfe!

In der Nacht von Dienstag, 25.04.2023, auf Mittwoch, 26.04.2023, durchsuchte ein Unbekannter in der Hauptstraße zwei vermutlich nicht verschlossene Fahrzeuge. Aus einem weißen Audi A 4 wurden zwei Zigarettenpackungen entwendet. Aus einem schwarzen Seat Ibiza wurde nichts entwendet, da sich keine Wertsachen in dem Pkw befanden. Seit Anfang 2023 kam es in den Bereichen Weil am Rhein, Rheinfelden, Lörrach, Steinen, Schopfheim und Zell im Wiesental zu einer Häufung gleichgelagerter Delikte. Es wird angenommen, dass sich der Unbekannte in der Nacht längere Zeit in einem bestimmten Gebiet aufhält um nach Tatgelegenheiten zu suchen. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und im Erfolgsfall sich mit dem Polizeirevier Schopfheim in Verbindung zu setzen.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

