POL-FR: Todtnau: Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrerin - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Zwei Frauen befuhren mit ihren Pedelecs am Donnerstag, 27.04.2023, gegen 17.25 Uhr, die Bundesstraße 317 vom Feldberg kommen in Richtung Todtnau. In Fahl musste die vorausfahrende 64-jährige Frau bremsen, was die hinter ihr fahrende 66-jährige Frau zu spät bemerkte. Die 66-Jährige wollte noch links an der 64-Jährigen vorbeifahren. Dabei berührten sich wohl die Lenker der beiden Pedelecs und beide Frauen stürzten auf die Fahrbahn. Die 66-Jährige zog sich unter anderem eine Kopfplatzwunde zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die 64-Jährige wurde wohl an der linken Hand verletzt. Beide Frauen trugen Fahrradhelme.

